Американский беспилотник, занимавшийся разведкой у Крыма, подал аварийный сигнал у Сицилии

Занимавшийся разведкой у Крыма MQ-4C ВМС США подал аварийный сигнал перед посадкой на Сицилии. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса RadarBox.

На подлёте к Италии беспилотник подал через транспондер код 7700, который по стандарту ИКАО означает аварийную ситуацию на борту. Вчера около 19:00 мск БПЛА совершил посадку на базе на Сицилии.

Также в начале июня американский беспилотник RQ-4B Global Hawk пропал с радаров в ходе выполнения разведывательной миссии у побережья Крыма. Global Hawk вылетел с той же военно-морской авиабазы США Сигонелла на Сицилии и патрулировал пространство над Черным морем в районе южного побережья Крымского полуострова (Алупка, Ялта).