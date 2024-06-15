При попадании снаряда в жилой дом в Шебекино погибли пять человек

Количество погибших из-за обрушения дома в городе Шебекино из-за удара ВСУ выросло до пяти человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



Количество пострадавших мирных жителей составляет шесть человек, также шесть человек были спасены с верхних этажей здания.