При попадании снаряда в жилой дом в Шебекино погибли пять человек
Количество погибших из-за обрушения дома в городе Шебекино из-за удара ВСУ выросло до пяти человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Количество пострадавших мирных жителей составляет шесть человек, также шесть человек были спасены с верхних этажей здания.
Поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда уже завершены.
Днем в пятницу, 14 июня, в результате обстрела со стороны Украины в Шебекино рухнул подъезд пятиэтажного дома.