Путин пообещал ответные действия на теракты

Президент России Владимир Путин заявил, что если противник будет продолжать совершать теракты на территории РФ, Москва задумается о дальнейших ответных действиях, сообщает ТАСС.

Глава государства сегодня провел встречу с участниками программы "Время героев". На встрече Путин заявил, что РФ вынуждена отодвигать линию фронта на харьковском направлении, чтобы снизить террористические удары по Белгороду и другим населенным пунктам.

"Мы просто вынуждены сейчас в направлении Харькова отодвигать линию фронта с тем, чтобы снизить террористические удары по Белгороду, по другим населенным пунктам", - сказал глава государства.

"Действовать нужно аккуратно, постепенно. Но если противник будет продолжать делать то, что он делал до сих пор, - мы тогда задумаемся, как действовать дальше, чтобы обезопасить наши населенные пункты", - подчеркнул Путин.