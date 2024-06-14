15 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

Путин: в зоне СВО находятся около 700 тысяч российских военнослужащих

Почти 700 тыс. российских военных находятся в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками программы "Время героев", передает корреспондент Накануне.RU.

От имени всего руководства страны президент обратился к героям спецоперации, отметив, что их считают членами большой семьи. Также президент заявил, что поддержка и реабилитация людей после специальной военной операции очень важна и будет нужна в будущем, власти уже думают о том, как организовать эту работу.

"Конечно, и реабилитация нужна, и поддержка нужна сейчас и будет нужна в будущем для большого количества людей. И мы уже сегодня думаем о том, как, каким способом организовать и оказать эту поддержку всем тем, кто будет в ней нуждаться после того, как они закончат военную службу в зоне специальной военной операции. Это особая ситуация, и к людям нужно подходить с особыми "ключами" в самом добром смысле этого слова", - сказал Путин.

По словам главы государства, власти рассчитывают, что работа по адаптации и реабилитации людей будет вестись в том числе с помощью участников программы "Время героев", так, чтобы бойцы могли с пониманием своей значимости, своей роли и своего будущего выстраивать новую жизнь, переходить к гражданской.

Обучение проходят 80 человек.

Теги: спецоперация, путин, время героев


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