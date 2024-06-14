Число пострадавших в Шебекино выросло до пяти

Число пострадавших при разрушении подъезда пятиэтажного дома в Шебекино выросло до пяти. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает корреспондент Накануне.RU.

Сотрудники МЧС достали из-под завалов двух жителей и еще двух спасли с пятого этажа с помощью лестницы. На данный момент количество раненых увеличилось до пяти. В медицинские учреждения доставляются трое, двоим медицинская помощь оказана на месте - от госпитализации они отказались.

На месте обрушения дома работают 79 сотрудников оперативных служб и 21 единица техники. На место оперативно выехали аварийные бригады, самооборона, а также эксперты из БГТУ им. Шухова для оценки повреждений.

Пункты временного размещения готовы принимать жителей из пострадавших квартир.

Напомним, подъезд обрушился в результате обстрела ВСУ.