В ООН оценили новое мирное предложение РФ

ООН ожидает, что мир на Украине будет установлен на основе положений международного права и соответствующих резолюций. Таким образом на брифинге прокомментировал новое мирное предложение РФ заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак.

"Мы ожидаем, как мы уже ранее говорили, что мир на Украине будет установлен на основе резолюций и положений международного права", - сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия выступает с новым мирным предложением по урегулированию конфликта на Украине. Оно предусматривает признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. При этом для начала переговоров Украина должна вывести свои силы с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.