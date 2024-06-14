Две девочки утонули в реке Тура в Тюменской области

На реке Тура в районе села Салаирка утонули два подростка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления МЧС.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Известно, что погибли девочки 14 и 16 лет.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проведение проверки по факту гибели детей. Будет проверено соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения безопасности людей на водных объектах. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Проверку также проводит Следственный комитет Тюменской области. Ее ход и результаты поставлены прокуратурой на контроль.