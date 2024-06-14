14 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

"УГМК-Застройщик" приступает к строительству новой очереди ЖК "Нагорный"

"УГМК-Застройщик" объявил о старте строительства новой очереди жилого квартала "Нагорный". Дома расположены на пересечении улиц Токарей и Синяева, а согласно проекту, уже к 2026 году там появится три новые секции в 18, 21 и 28 этажей с общей площадью в 22 тыс. кв.м.

"Нагорный" является знаковым проектом для центра Екатеринбурга, - отмечает генеральный директор "УГМК-Застройщик" Евгений Мордовин. – Жилой квартал на протяжении нескольких лет занимает 2 место в рейтинге лучших новостроек страны и неоднократно становился победителем федерального конкурса "ТОП ЖК". Все это обязывает нас поддерживать высокую планку стандартов девелопмента и создавать новые возможности для жителей".

Жилой комплекс ``Нагорный``(2021)|Фото: управление общественных связей УГМК

Напомним, что из окон жилого квартала открывается вид на Верх-Исетский пруд. Девелопер обещает еще больше комфорта с большими кухнями-гостиными, мастер-спальнями с гардеробными и туалетными комнатами, а также хозяйственным блоком. Более того, на последних этажах предусмотрены квартиры увеличенной площади с личными террасами и возможностью отдельного входа для персонала.

Жилой квартал "Нагорный"(2024)|Фото: пресс-служба "УГМК-Застройщик"

Новые дома объединит единое гранд-лобби – парадная всего комплекса, которая служит общественным пространством. Здесь жильцы могут общаться, отдыхать или просто ждать такси. С бытовыми вопросами поможет круглосуточный консьерж-сервис, а организованное пространство вместит в себя колясочные, велосипедные, детский уголок и душ для домашних питомцев.

Жилой квартал "Нагорный"(2024)|Фото: пресс-служба "УГМК-Застройщик"

В ЖК предусмотрен двухэтажный паркинг, спуститься в который можно с любого этажа дома, даже не выходя на улицу.

Жилой квартал "Нагорный"(2024)|Фото: пресс-служба "УГМК-Застройщик"

Проект в принципе ориентируется на то, что его жильцам не будет необходимости куда-то выходить. Во дворе установлены игровые комплексы для разных возрастов, а также лаунж-зоны для отдыха с качелями и беседками, бесплатный Wi-Fi. Все это в окружении круглогодично зеленой территории, которая оборудована многоступенчатой системой безопасности с видеонаблюдением без "слепых зон" и постоянной службой мониторинга.

квартал "Нагорный"(2021)|Фото: УГМК

Всем жителям жилого квартала "Нагорный" доступна сопутствующая инфраструктура: супермаркет, кафе и ресторан, фитнес-клуб с бассейном и поликлиника. Помимо этого, в этом году началось возведение двухэтажного встроенного детского сада на 120 мест.

Жилой квартал "Нагорный"(2024)|Фото: пресс-служба "УГМК-Застройщик"

Отметим, что к 2028 году девелопер запланировал на территории ЖК построить порядка 230 тыс. кв. м жилья, здесь будет проживать около 5 тыс. человек.

Теги: УГМК-Застройщик, ЖК Нагорный, строительство


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