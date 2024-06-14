В Благовещенске автомобиль въехал в пешеходов, погибли подростки и женщина

Шесть человек, среди которых трое детей, находятся в тяжелом и очень тяжелом состоянии после ДТП в Благовещенске, сообщил мэр города Олег Имамеев в телеграм-канале.

По словам градоначальника, погибли два мальчика 14-15 лет и 49-летняя женщина.

По данным Следственного комитета, на въезде в Благовещенск со стороны села Чигири водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил пешеходов. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Несколько человек, включая несовершеннолетних, погибли на месте. Пострадавшие доставлены в больницу.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).