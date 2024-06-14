На Ямале самолет совершил жесткую посадку в двух километрах от ВПП. Есть пострадавшие

На Ямале самолет Ан-26-100 (RA-26662) авиакомпании "ЮТэйр" совершил жесткую посадку в двух километрах от взлетно-посадочной полосы.

Как сообщили Накануне.RU в уральской транспортной прокуратуре, воздушное судно выполняло чартерный рейс UTR 9706 по маршруту Сабетта - Утренний. Есть пострадавшие. Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

По данным канала "Авиаторщина", в 15.40 по местному времени самолет пропал с радаров. Все члены экипажа и пассажиры живы, они эвакуированы в здание аэровокзала. Командиру воздушного судна, второму пилоту и одной пассажирке была оказана медицинская помощь. Состояние самолета уточняется.

Метеоусловия на момент события: видимость 2400 м, дымка, облачность значительная 90 м, ветер восемь метров в секунду.