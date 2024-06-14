СМИ: По делу Усса арестован основатель группы "Право.ру" Чиракадзе

Российский предприниматель Дмитрий Чиракадзе, постоянно проживающий в Женеве, арестован в рамках дела о побеге из-под домашнего ареста бизнесмена и сына экс-губернатора Красноярского края Артема Усса. Об этом сообщило агентство ANSA.

Чиракадзе является сооснователем компании-разработчика справочно-правовой системы "Право.ру". По данным следствия, он координировал группу выходцев с Балкан, которые вывезли Усса из Милана, а также связывался с родными Усса.

Ордер на арест также выписан на жену Усса, которая находилась с ним в Италии и уехала в Россию сразу после его побега, передает ТАСС.

Ранее по этому делу были арестованы пятеро предполагаемых исполнителей, трое из которых переданы Италии.

Напомним, в октябре 2022 года сына сенатора РФ Александра Усса, Артема Усса заочно арестовали в РФ по подозрению в отмывании денег (это произошло спустя неделю после его задержания в Италии). Объявление в розыск дало возможность РФ добиваться экстрадиции бизнесмена – наравне с США, где Усса обвиняют в нарушении санкций и также отмывании денег.

После того, как итальянский суд принял решение о выдаче Усса в США, стало известно о его побеге из-под домашнего ареста в Италии. Вскоре он объявился в Москве, где добровольно пришел в следственный департамент МВД. По результатам допроса предпринимателю была изменена мера пресечения на подписку о невыезде. Позже сообщалось, что Артем Усс больше не числится в базе розыска МВД России.