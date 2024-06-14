В Киеве и НАТО высказались о мирном плане Путина по Украине

В администрации президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на предложение российского лидера Владимира Путина разрешить конфликт. По теме высказался советник главы офиса руководителя соседней страны Михаил Подоляк.

"Ничего нового в этом нет, нет реального мирного предложения", - приводит ТАСС запись политика на его странице в Х (ранее Twitter).

По мнению политика, принятие Киевом внеблокового статуса, как предполагается мирными предложениями РФ, якобы "оставит Украину беззащитной". Он также отверг и другие составляющие мирной инициативы. Высказались об инициативе и в НАТО. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг считает, что высказанные Путиным предложения не являются мирными, и страны альянса продолжат оказывать Киеву военную помощь. Слова Столтенберга публикует РИА Новости.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская дипломатия будет в контакте с партнерами, в том числе с Китаем, "использовать новую инициативу по решению украинского конфликта". Эту инициативу в ходе встречи с руководством министерства высказал Владимир Путин. Условием для начала переговоров с Киевом будут отказ Украины от вступления в НАТО и отвод ВСУ с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей (в их административных границах на момент вхождения в состав Украины). Чтобы не только сесть за стол переговоров, но и заключить мир, по словам Путина, должны быть выполнены еще несколько условий.

"Наша цель — нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация", — сказал Путин.

Он добавил, что Россия также требует "обеспечения прав русскоязычных" на Украине и принятия Киевом "новых территориальных условий". Кроме того, план Путина предполагает отмену всех западных санкций против России.