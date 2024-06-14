В Ростовской области взорвалась машина начальника штаба воинской части

В Ростовской области взорвался автомобиль, в котором ехал начальник штаба воинской части Вадим Собесский, передает Telegram-канал "112" и РБК.

Сообщается, что это был личный автомобиль военного, иномарка (Volvo). В какой-то момент машина задымилась, Собесский успел остановить машину и выйти до того, как произошел взрыв. Военный не пострадал. Основная версия – неисправность газового оборудования.

В середине мая в зоне проведения специальной военной операции взорвался автомобиль депутата-"единоросса" Астраханской областной думы Дениса Харитонова при выполнении задания. Машина сгорела дотла. Депутат остался жив.