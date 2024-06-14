Опекунше Наумовой, обвиняемой в убийстве 6-летнего Далера, продлили арест до конца августа

Свердловский областной суд оставил под арестом опекуншу Веронику Наумову, обвиняемую в истязании и убийстве 6-летнего Далера из Екатеринбурга. Женщина будет находиться под стражей до конца августа.

Арест Наумовой истекал 27 июня 2024 года. Свердловский областной суд рассмотрел ходатайство следователя о продлении ей меры пресечения. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, вынесено постановление о продлении содержания под стражей по 27 августа включительно.

Вероника Наумова находится под арестом с 29 июня 2023 года. Меру пресечения ей тогда избирал Чкаловский районный суд Екатеринбурга. 27 мая 2024 года Наумовой было предъявлено окончательное обвинение по целому ряду статей УК.

В начале июня стало известно, что расследование убийства маленького Далера завершено. Сейчас стороны знакомятся с делом, и уже в этом месяце материалы будут направлены прокурору. После этого дело должны передать в суд.