Уральский полпред Якушев будет назначен секретарем генсовета "Единой России" - СМИ

Уральский полпред Владимир Якушев будет назначен секретарем генсовета "Единой России" – этот пост ранее занимал Андрей Турчак. О назначении будет объявлено в ближайшее время, пока Якушев будет работать с приставкой ио, сообщают "Ведомости" со ссылкой на неназванные источники в партии и администрации президента.

Эксперты считают, что Якушев вполне ассоциируется и со "сценарием консервации" партии, и с возможностью ее укрепления как структуры с разветвленной региональной сетью и коммуникациями внутри элиты, но без чрезмерной автономии в публичной повестке.

Сам Якушев ранее отказался комментировать такую перспективу.

При этом обсуждается и версия о возможном назначении Якушева на место Турчака в Совет Федерации – вице-спикером.