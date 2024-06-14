МИД Швейцарии не стал комментировать заявления Путина о переговорах с Киевом

МИД Швейцарии отказался комментировать заявления президента России Владимира Путина об условиях мира на Украине накануне открытия конференции на швейцарской территории.

"Мы не комментируем эти заявления", - заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД конфедерации Пьер-Ален Эльчингер.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская дипломатия будет в контакте с партнерами, в том числе с Китаем, "использовать новую инициативу по решению украинского конфликта". Эту инициативу в ходе встречи с руководством министерства высказал Владимир Путин.

Условием для начала переговоров с Киевом будут отказ Украины от вступления в НАТО и отвод ВСУ с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей (в их административных границах на момент вхождения в состав Украины).