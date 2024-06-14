На региональных выборах в сентябре дистанционно смогут проголосовать более 11 млн россиян

Центральная избирательная комиссия России назвала регионы страны, где в единый день голосования (8 сентября) будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Полностью будут покрыты ДЭГ будут покрыты девять регионов: республики Алтай и Марий Эл, Вологодская, Калининградская, Курская, Липецкая, Мурманская, Челябинская области и Севастополь.

Также ДЭГ будет применяться на отдельных выборах в еще 16 регионах. При этом дистанционное голосование в Москве в этой статистике не учитывается – оно снова будет проводиться на отдельной платформе, разработанной городскими властями.

Проголосовать дистанционно смогут 11,3 млн избирателей в 464 избирательных кампаниях.