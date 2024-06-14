В Киргизии банки возобновили работу с переводами из России

В Киргизии банки возобновили работу с денежными переводами из России. Об этом сообщили различные банки страны.

Один из ведущих банков Киргизии, РСК-банк, сообщил о возобновлении работы таких систем денежных переводов, как Astrasend, "Юнистрим", Contact и "Золотая корона". Кыргызско-Швейцарский банк также уведлмил, что все операции по системам денежных переводов работают в штатном режиме. Кроме того, приложение для мобильного банкинга "Компаньон" возобновило работу системы "Юнистрим", кроме того, доступны исходящие и входящие переводы в рублях, пишут "Ведомости".

О том, что в Киргизии несколько коммерческих банков приостановили работу с российскими системами денежных переводов, стало известно 13 июня.