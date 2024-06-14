78% россиян поддержали бы решение Путина о мирном соглашении уже завтра

49% россиян выступают за переход к мирным переговорам, 41% при этом хотят продолжения "военной операции", таковы данные опроса, проведенного социологической группой Russian Field.

Продолжение военных действий чаще поддерживают мужчины, сценарий переговоров – женщины. От молодых групп к старшим доля сторонников продолжения "военной операции" растет, а доля сторонников переговоров снижается.

54% респондентов не стали бы отменять СВО в прошлом, даже если могли бы это сделать, 34% отменили бы ее начало.

78% опрошенных россиян поддержали бы решение Путина о мирном соглашении уже завтра, 17% не поддержали бы такой шаг.

Чаще всего респонденты называют следующие предпочтительные условия мирного соглашения:

- признание ЛДНР территорией России (9%)

- признание Херсонской и Запорожской областей территорией России (7%)

- отказ Украины от вступления в НАТО / нейтралитет Украины (7%)

- денацификация / прекращение дискриминации русских на Украине (6%)

Остальные варианты называют 5% и менее.