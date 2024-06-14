В Прикамье следователи проводят проверку по факту ДТП с автобусом, в котором пострадали водитель и кондуктор

В Прикамье следователи проводят проверку по факту ДТП на автомобильной дороге Пермь - Усть-Качка по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

По предварительным данным, днем, 13 июня 2024 года 50-летний водитель рейсового автобуса, двигавшегося со стороны города Перми в направлении поселка Усть-Качка, допустил съезд автобуса с дорожного полотна. В момент ДТП пассажиры в автобусе отсутствовали.

В автобусе находились водитель и кондуктор, которые с различными травмами госпитализированы в лечебное учреждение, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.