Площадь лесных пожаров на Среднем Урале выросла с 3 до 48 гектаров

Площадь лесных пожаров на Среднем Урале всего за сутки увеличилась с 3 до 48 га. Об этом сообщается на сайте Авиалесоохраны.

По их данным, на 00.00 13 июня в регионе был зарегистрирован один лесной пожар площадью 3 га., однако уже сегодня фиксируется четыре пожара и увеличение площади поражения огнем.

Еще вчера спасатели предупредили уральцев об аномальной жаре в ближайшие дни. По данным синоптиков, с 12 по 16 июня в Свердловской области ожидается аномально жаркая погода до 36 градусов.

Также в период сильной жары возможно осложнение пожароопасной обстановки. Если вы стали очевидцем пожара, возгорания в лесной зоне или горения сухой травы вдоль автотрасс, нужно незамедлительно сообщить об этом по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России – "101" или на единый номер вызова экстренных служб – "112".