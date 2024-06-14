Baza: Следователи изъяли у МЧС все документы по пожарным проверкам "Крокуса"

Следователи изъяли из здания МЧС по Московской области все документы, связанные с проверкой пожарной безопасности "Крокуса" за последние годы, сообщает Baza. По информации телеграм-канала, это следует из возражения на административное исковое заявление от потерпевших в теракте.

Согласно документам, обыски в здании МЧС МО прошли 27 марта. В тот же день в качестве свидетелей были допрошены сотрудники МЧС, причастные к проверке концертного зала.

Об обысках и допросах стало известно из возражения на иск к МЧС. Адвокат Игорь Трунов вместе с десятками пострадавших подготовил иск к ведомству. В нем было указано, что, несмотря на многочисленные нарушения, работа "Крокуса" не останавливалась. Пострадавшие в теракте просили признать действия МЧС МО незаконными и запросили материалы проверок. Однако предоставить материалы МЧС пока не может — их забрали следователи по делу о теракте.

Ранее сообщалось, что следствие возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту теракта в "Крокус сити холле". Пока неизвестно, есть ли в рамках данного дела подозреваемые или обвиняемые.

Напомним, источники в правоохранительных органах сообщили, что материалы, которыми были отделаны стены зрительного зала "Крокус сити холла", могли способствовать стремительному развитию пожара во время теракта. Там заявили, что, по предварительной информации, стены были отделаны горючими материалами. Кроме того, потерпевшие рассказали во время опросов, что после начала пожара в концертном зале не сработала часть автоматизированной системы пожаротушения, которая отвечала за подачу воды и порошка.

При этом глава МЧС РФ Александр Куренков заявил, что пожарная сигнализация в "Крокусе" сработала в штатном режиме, и системе не удалось потушить пожар из-за значительной площади, а генпрокурор РФ Игорь Краснов отмечал, что масштаб теракта в "Крокусе" оказался несопоставим с возможностями обеспечения безопасности объекта.