Комиссия МАК начала расследование падения вертолета на Среднем Урале

В обстоятельствах падения вертолета на Среднем Урале будет разбираться Межгосударственный авиационный комитет.

Напомним, инцидент произошел вечером 12 июня в 5 км от поселка Билимбай Первоуральского городского округа, вблизи базы отдыха "Светофор". По данным СМИ, в вертолете находились местный бизнесмен Игорь Чистовский и подруга его супруги, дизайнер Эльнара Дворникова.

По словам руководителя пресс-службы областного Главка МВД Валерия Горелых, пилот намеревался провести обзорную экскурсию вокруг поселка Билимбай для подруги жены. В какой-то момент вертолет упал на землю. Обоих пострадавших госпитализировали. Сообщалось, что у бизнесмена не было летного удостоверения, как и разрешения от соответствующих служб осуществлять полет в тот день.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре Межгосударственного авиационного комитета, ведомством сформирована комиссия по расследованию данного авиационного происшествия. Она уже приступила к работе.

"По имеющейся информации, находившиеся на борту пилот и пассажир получили травмы, воздушное судно частично разрушено", - говорится в сообщении МАК.

Ранее сообщалось, что после крушения вертолета Следственный комитет возбудил уголовное дело.