14 Июня 2024
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Экономика Новосибирская область
Фото: nso.ru

Более 73 млн мальков ценных видов рыб запустили в озера и пруды Новосибирской области

В Новосибирской области завершено зарыбление водоемов рыбопосадочным материалом ценных видов рыб – пелядью, карпом, сазаном, белым амуром, толстолобиком, щукой и другими. На территории региона в этом процессе задействовано более ста озер и прудов, сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.

«В текущем году рыбохозяйственные организации области выпустили в водоемы рыбопосадочный материал в количестве 73 млн 104 тыс. штук, что на 339 тыс. штук больше, чем в 2023 году. Для зарыбления использовался в основном рыбопосадочный материал, выращенный в рыбопитомниках и инкубационных цехах Новосибирской области, небольшая часть завозилась из соседней Кемеровской области», – подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

В увлечении объемов зарыбления рыбохозяйственных водоемов Новосибирской области немаловажную роль играет поддержка со стороны государства. Помощь рыбохозяйственным организациям предусмотрена в рамках утвержденной региональным Правительством госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области.

Набережная в Перми(2020)|Фото: Накануне.RU

Также исполняющий обязанности министра отметил, что по объемам зарыбления в Новосибирской области среди видов рыб лидирует пелядь.

«Это не аборигенный вид рыбы для наших озер, в природе она водится гораздо севернее, но благодаря современным технологиям инкубации икры и получения рыбопосадочного материала, мы имеем возможность обеспечивать этой ценной сиговой рыбой наших новосибирских потребителей», – рассказал он.

(2024)|Фото: nso.ru

В 2024 году на развитие товарного рыбоводства и промышленного рыболовства рыбохозяйственным организациям за счет средств областного бюджета Новосибирской области предусмотрена государственная поддержка в размере 23 млн рублей на возмещение 50% стоимости приобретенного рыбопосадочного материала для зарыбления водоемов, 50% стоимости приобретенных технических средств и оборудования, в том числе на условиях финансовой аренды (лизинга) и 50% стоимости приобретенных кормов, комбикормов и кормовых добавок для выращивания товарной рыбы.

Теги: мальки ценных видов рыб, зарыбление озер и прудов новосибирской области, пелядь, щука


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