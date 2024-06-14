В Москве ДЭГ охватит на выборах 7,6 млн избирателей

Руководитель центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова сообщила, какие выборы в Москве охватит дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

ДЭГ в Москве в сентябре 2024 г. охватит 7,6 млн избирателей. Оно будет проходить на выборах в Мосгордуму, а также включит восемь муниципальных кампаний, приводит ТАСС слова Памфиловой, сказанные на заседании ЦИК.

Ранее ЦИК сообщила о том, что в единый день голосования, 8 сентября, пройдут почти 4 тыс. избирательных кампаний всех уровней и кампаний-референдумов в 83 регионах России.

"Увеличилось число избирательных кампаний по выборам глав регионов: к 16 запланированным добавилось еще четыре региона: Хабаровский край, Калининградская область, Кемеровская область и Тульская область. Во всех четырех случаях это будут досрочные выборы, и всего на сентябрь этого года теперь запланированы 20 прямых выборов глав регионов", - сказала тогда Памфилова.