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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Суд ужесточил приговор мигрантам, избившим мать с дочерью на Сортировке

Свердловский областной суд ужесточил приговор по делу Рояла Гасымова и Намига Байрамова, избивших мать с дочерью на Сортировке в Екатеринбурге. В прошлый раз было решено оставить приговор прежним, но при повторном рассмотрении, изучив доводы апелляционного представления прокурора, суд решил ужесточить наказание.

Напомним, инцидент произошел в феврале прошлого года на улице Пехотинцев. Потасовка началась в автобусе, где подростки стали приставать к девушке, снимать шапку и наносить пощечины. Испугавшись, девушка позвонила маме и попросила встретить ее на остановке. Однако и взрослая женщина не остановила злоумышленников, которые затем избили обеих.

В результате мать получила травму головы и перелом ноги, из-за чего ей потребовалась операция. А дочь получила сотрясение мозга. В суде мигранты не признали своей вины, заявив, что девушка якобы "сама их спровоцировала".

Уже в ходе расследования вскрылось, что один из подсудимых в мае 2021 года на той же улице ударил несовершеннолетнего кулаком по лицу и похитил 1 тысячу рублей. А другой фигурант в сентябре 2021 года у дома по улице Автомагистральная вместе со знакомым в открытую похитил телефон. Когда владелец попытался забрать устройство, злоумышленник сломал ему нос.

В апреле этого года Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил Роялу Гасымову 3,5 года колонии общего режима и обязательства по выплате морального вреда в размере 50 тысяч, 250 тысяч и 500 тысяч рублей каждому из потерпевших. Намиг Байрамов получил 3 года колонии общего режима и обязательства по выплате 100 тысяч рублей за причиненный ущерб и 500 тысяч рублей компенсации морального вреда.

"После получения приговора и его изучения государственным обвинителем было внесено апелляционное представление в связи с нарушением уголовного закона и мягкостью назначенного осужденным наказания. Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что действия Гасымова по умышленному причинению средней тяжести вреда здоровью совершены из хулиганских побуждений и в отношении лица, выполнявшего общественный долг. Суд апелляционной инстанции ужесточил наказание фигурантам уголовного дела", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

Свердловский областной суд назначил виновному, 2004 г.р., наказание в виде 3,5 лет лишения свободы, осужденному, 2005 г.р., - в виде 4 лет 3 месяцев и 10 дней. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Теги: мигранты, Сортировка, приговор, облсуд


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