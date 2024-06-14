Академия единоборств РМК признана лучшим спортивным объектом Екатеринбурга

Академия единоборств РМК стала лауреатом премии "Твердые знаки". Награду принял президент Академии Иван Штырков.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, в Екатеринбурге издательский дом "Коммерсантъ" подвел итоги премии и наградил победителей в торжественной обстановке международного центра искусств "Главный проспект". Были отмечены персоны, компании и бренды, продвигающие столицу Урала в информационном пространстве за пределами региона в 2023 году.

Академия единоборств РМК стала лучшей в номинации "Спортивный объект". В числе тех, кто претендовал на премию, были все ведущие спортивные объекты города: Дворец дзюдо, Дворец водных видов спорта, стадион "Екатеринбург-Арена" и арена "Уралец". Президенту Академии единоборств РМК Ивану Штыркову награду вручила начальник управления спорта администрации Екатеринбурга Людмила Фитина.

"Академия единоборств РМК была создана, в первую очередь, для привлечения детей в спорт, привития им любви к физическим нагрузкам и здоровому образу жизни. Нам приятно, что мероприятия и события, проходящие в Академии, привлекают такое большое внимание общества. Мы это заслужили", - отметил Штырков.

Победители премии определяются на основе активного интереса читателей к деятельности номинантов конкурса и без участия жюри. Каждой организации, которая участвует в исследовании, присваивается индекс цитируемости.

"Екатеринбург сегодня, несомненно, – спортивный город. Наши объекты – высокотехнологичные, современные, привлекательные. Они являются частью культуры, местом, где показывают высокие спортивные результаты, где слагаются легенды. Академия единоборств РМК – это наши партнеры, коллеги, проводящие соревнования, воспитывающие детей и наделяющие спортивное пространство города Екатеринбурга новыми технологическими подходами", - рассказала Людмила Фитина.

Академия единоборств РМК была построена Русской медной компанией и открылась в 2018 году.