Путин изложил свой мирный план по Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская дипломатия будет в контакте с партнерами, в том числе с Китаем, "использовать новую инициативу по решению украинского конфликта". Эту инициативу в ходе встречи с руководством министерства высказал Владимир Путин.

Условием для начала переговоров с Киевом будут отказ Украины от вступления в НАТО и отвод ВСУ с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей (в их административных границах на момент вхождения в состав Украины).

Чтобы не только сесть за стол переговоров, но и заключить мир, по словам Путина, должны быть выполнены еще несколько условий.

"Наша цель — нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация", — сказал Путин. Он добавил, что Россия также требует "обеспечения прав русскоязычных" на Украине и принятия Киевом "новых территориальных условий".

Кроме того, план Путина предполагает отмену всех западных санкций против России.