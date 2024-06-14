Глава Кондинского района сложил полномочия и отправляется на фронт

Глава Кондинского района Андрей Мухин досрочно сложил полномочия, чтобы отправиться в зону проведения специальной военной операции, передает корреспондент Накануне.RU.

Информацию об этом он опубликовал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Вместе с земляками в ближайшее время отправлюсь в зону проведения СВО в составе добровольческого подразделения, буду нести службу там, где сейчас важнее всего. Благодарю каждого из вас за поддержку, за неравнодушие к малой Родине и желание сделать Кондинский район лучше. За последние годы нам удалось сделать немало, заложены решения на годы вперед. Управленческая команда администрации Кондинского района, главы поселений работают слаженно, считаю, что не подведут", - заявил он.

Андрею Мухину 46 лет, он возглавлял муниципалитет с 2021 года.

"Погоны и галстуки", сообщают, что на СВО глава района собрался вместе с сыном.