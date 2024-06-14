14 Июня 2024
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Армия и ВПК Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Секретарь Совбеза Сергей Шойгу встретился с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным

В рабочей встрече участвовали губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, полномочный представитель Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов и Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу. Были обсуждены вопросы социальной поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции и членов их семей, а также социально-экономического развития.

Также сегодня в Астраханской области состоялось выездное совещание Секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. Главной темой стало обеспечение информационной безопасности в условиях проведения спецоперации. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале Игорь Бабушкин.

(2024)|Фото: t.me/babushkin30

"В майском указе Президента России Владимира Владимировича Путина одним из приоритетных направлений развития нашей страны в сфере технологического суверенитета обозначена цифровая безопасность. Ведь западная коалиция и Украинский режим ведут против нашей страны открытую информационную войну: продуманная дезинформация, кибератаки на информресурсы органов власти, предприятий и психологическое воздействие на население", - отметил губернатор Астраханской области.

(2024)|Фото: t.me/babushkin30

Он сообщил, что сегодня подробно обсудили необходимые меры решения этого вопроса.

"В нашем регионе для обеспечения информационной безопасности создан специальный центр. Внедрены и функционируют отечественные программно-аппаратные комплексы мониторинга. Особое внимание уделяем подготовке кадров в этой сфере. В 2023 году образовательными учреждениями выпущено 145 специалистов в сфере информационной безопасности. Обеспечиваем режим максимального взаимодействия с Управлением ФСБ и Управлением МВД по Астраханской области", - сообщил Игорь Бабушкин.

(2024)|Фото: astrobl.ru

На совещании также подняли темы социальной поддержки военнослужащих, участвующих в СВО, и их семей, вопросы социализации иностранных мигрантов и предотвращения их незаконного пребывания на территории России. Кроме того, особое внимание было уделено работе по защите и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

"Задачи поставлены. Все необходимые меры по обеспечению безопасности жителей нашего региона приняты", - подчеркнул Игорь Бабушкин.

Теги: игорь бабушкин, сергей шойгу, совещание по безопасности


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