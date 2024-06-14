В детский лагерь на Урале завезли просроченные рыбные консервы

Дети из летнего лагеря "Зарница" под Березовском чуть не отравились просроченными рыбными консервами. Поставщик завез детям 47 кг горбуши "Росрезерв 245", срок годности которой истек еще в мае.

Как сообщает ЕАН со ссылкой на Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора, в данном случае не было никакого недоразумения. На банках предусмотрительно были наклеены новые этикетки, где срок годности был продлен до мая 2025 года. Поставщиком оказался ИП Юрий Архипов из Екатеринбурга.

Управление Россельхознадзора уже направило в адрес предпринимателя предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований, а также предложило принять меры по их соблюдению. В свою очередь предприниматель ответил, что вся продукция уже изъята и отправлена на утилизацию обратно поставщику - челябинскому ООО "Продком". Изготовителем консервов является Вяземский рыбоперерабатывающий завод.