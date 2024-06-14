Путин заявил о готовности дать приказ прекратить огонь в зоне СВО

Владимир Путин заявил, что готов прямо сейчас сесть за стол переговоров по украинскому конфликту. Но для этого должны быть соблюдены несколько условий. При этом президент России не считает Владимира Зеленского легитимной властью в Киеве, но "там все равно есть легитимная власть, есть с кем вести переговоры".

Условий у Путина два: отвод украинских соединений с территорий Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР (в их административных границах на момент вхождения в Украину); отказ Украины от намерения вступить в НАТО.

"В тот же день мы дадим приказ о прекращении огня, дадим возможность беспрепятственно отойти ВСУ с этих территорий", - сказал Путин во время встречи с руководством МИД РФ.

Если предложения не будут приняты, то ответственность за это будет на Киеве и Западе. И в дальнейшем условия для начала переговоров будут меняться – в зависимости от ситуации на поле боя.

"Речь идет не о заморозке конфликта, а о его завершении", - заключил Путин.