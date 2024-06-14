В Лабытнанги сотрудники городской больницы жалуются на недоплату

В Лабытнанги сотрудники городской больницы опубликовали официальное обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет России, передает корреспондент Накануне.RU.

В тексте обращения жители жалуются на нарушение норм действующего законодательства о повышении реального содержания заработных плат и увеличении минимального размера оплаты труда с 1 января 2024 г.

Оклады сотрудников были увеличены только 1 мая. При этом с января по март 2024 г. абсолютно всем сотрудникам была снижена надбавка за интенсивность труда на 20%. Также сотрудники сообщили, что им неизвестно, производились ли доплаты работникам, чьи оклады с января по апрель были ниже установленного законом значения минимального размера оплаты труда.

Ситуацией заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил представить доклад по обращению сотрудников медицинского учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа Андрею Егорову по доводам, указанным в обращении, и принятым мерам реагирования.