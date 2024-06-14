Путин не исключал в 2022 году сохранения суверенитета Киева над Херсонщиной и Запорожьем

Владимир Путин в 2022 году "в целом не исключал", что ВС РФ отойдут с территории Херсонской и Запорожской областей и, таким образом, Киев сохранит суверенитет над этими территориями. Об этом он говорил некому "западному переговорщику", который в марте 2022 года побывал в Москве и потом передал условия Киеву.

По словам российского президента, условием сохранения суверенитета Украины нал Херсонщиной и Запорожьем было создание сервитута – предоставления РФ сухопутного пути в Крым.

"В марте 2022 года партнер по переговорам сообщил, что направится в Киев для продолжения переговоров. Мы поприветствовали это, потому что каждый день боевых действий приносил новые жертвы. Но на Украине посредничество западного политика не приняли в достаточно жесткой форме", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.

"Теперь все изменилось. Вопрос принадлежности этой территории навсегда закрыт и больше не обсуждается", - заключил Путин.

Стоит отметить, что референдумы, на которые сослался президент России, проводились только на территории Херсонской и Запорожской областей, подконтрольной ВС РФ.