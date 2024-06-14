14 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

Baza: Под Воронежем ФСБ случайно нашла тайник с гексогеном и детонаторами

В Воронежской области сотрудники ФСБ во время осмотра местности по другому делу случайно обнаружили тайник с пятью килограммами гексогена и тремя электродетонаторами мгновенного действия. Также там находилось радиотехническое устройство, которое срабатывает при тряске. Об этом сообщает Baza.

Находка была сделана еще в начале марта в Нижнедевицком районе области. По данным Telegram-канала, следствие считает, что гексоген и детонаторы спрятали 46-летний мужчина и его 23-летний сын из Белгородской области. В начале 2023 года через Telegram они познакомились с гражданином Украины. Спустя несколько месяцев они договорились с ним о встрече на хуторе Лозовая Рудка в Белгородской области. Украинец передал мужчинам взрывчатку и взрывное устройство, они увезли все это в Воронежскую область и спрятали в лесу у села Кучугуры.

В апреле ФСБ вместе с таможенниками пресекли ввоз в Россию двадцати семи самодельных бомб, спрятанных в православные иконы и церковную утварь. Груз следовал по маршруту: Украина-Румыния-Венгрия-Словакия-Польша-Литва-Латвия-Россия. Взрывчатка была обнаружена при досмотре машины на пункте пропуска "Убылинка" (Псковская область, латвийско-российский участок госграницы). Также в святынях были запрятаны 70 кг пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7.

Теги: фсб, тайник, гексоген, детонаторы


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