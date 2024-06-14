14 Июня 2024
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Армия и ВПК Омская область
Фото: Сергей Мельников

Виталий Хоценко вручил орден Мужества вдове погибшего воина Евгения Набатова

Сегодня состоялась передача Ордена мужества и наградных документов родным старшего прапорщика Евгения Набатова, погибшего при выполнении боевых задач.

В торжественной церемонии участвовали Губернатор Омской области Виталий Хоценко, начальник Пограничного управления ФСБ России по Омской области Сергей Махорин, родные и близкие Евгения Набатова, его сослуживцы.

Евгений Набатов – коренной омич. После окончания учебы в вузе поступил на военную службу по контракту в Пограничное управление ФСБ России по Омской области. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 мая 2024 года за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, старший прапорщик Евгений Набатов посмертно был награжден орденом Мужества, сообщает пресс-служба Правительства Омской области.

К вдове Евгения Набатова Анастасии, его родителям Ирине Александровне и Юрию Евгеньевичу, обратился Губернатор Омской области Виталий Хоценко: «Прежде всего, выражаю вам глубокие соболезнования. Омская область скорбит вместе с вами».

(2024)|Фото: Сергей Мельников

Глава региона поблагодарил родителей за воспитание достойного сына и отметил, что на примере Евгения и других героев воспитывается молодежь. Виталий Хоценко выразил уверенность, что спецоперация закончится нашей победой, в том числе благодаря таким воинам, как Евгений Набатов, а его имя навсегда останется в почетном списке патриотов, преданных интересам Родины.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

Как сообщил Сергей Махорин, сотрудники омского управления в составе сводной группы исполняют обязанности на российско-украинском участке границы. Во многом благодаря мужеству пограничников были сорваны неоднократные попытки прорыва со стороны Украины на территорию России диверсионных групп противника.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

"17 марта 2024 года в ходе отражения вооруженного вторжения мы потеряли нашего боевого товарища Набатова Евгения Юрьевича, который героически, защищая своих товарищей, погиб при исполнении воинского долга», - рассказал Сергей Махорин.

От имени руководства Управления всех сотрудников он выразил соболезнование вдове и родителям Евгения Набатова.

Сергей Махорин и Виталий Хоценко передали вдове воина Анастасии Орден мужества и наградные документы. В память о старшем прапорщике Евгении Набатове была объявлена минута молчания. Сотрудники пограничного управления прошли по плацу торжественным маршем.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

Теги: виталий хоценко, орден мужества, евгений набатов, сво, торжественная церемония, минута молчания


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