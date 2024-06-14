14 Июня 2024
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Фото: Благотворительный фонд &quot;Дети России&quot;

Уральский юморист Андрей Рожков поддержал социальный проект "Я ДОНОР"

Подведены итоги года работы социального проекта по развитию безвозмездного донорства крови "Я ДОНОР" от благотворительного фонда "Дети России" и ОДКБ Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда, сегодня, 14 июня, в Международный день донора организаторы подвели итоги работы проекта и поздравили самых активных доноров. Вместе с добровольцами сдал кровь и известный уральский артист, сценарист и юморист Андрей Рожков. Встреча с ним стала подарком для гостей и поводом еще раз напомнить: стать донором и помогать детям безопасно, приятно и полезно.

Андрей Рожков на социальном проекте "Я донор"(2024)|Фото: Благотворительный фонд "Дети России"

Привлекать внимание к безвозмездному донорству – одна из миссий проекта "Я ДОНОР". За год его работы число доноров отделения трансфузиологии областной детской клинической больницы Екатеринбурга увеличилось до 954 человек – это на 210 больше, чем в прошлом. Все донации стали безвозмездными.

"Без сомнения, инициатива нашла отклик в сердцах жителей Екатеринбурга и Свердловской области. Важны даже не столько цифры, хотя они и показательны. Главное – настроение, открытость, душевное тепло, с которым приходят люди. Их отзывы, их готовность поддерживать проект долгосрочно. И мы, конечно, будем развивать его", - заверила директор фонда Юлия Нутенко.

Андрей Рожков на социальном проекте "Я донор"(2024)|Фото: Благотворительный фонд "Дети России"

За год к безвозмездному донорству присоединились студенты, сотрудники промышленных фирм и компаний. Некоторые сделали сдачу крови корпоративным мероприятием. На память – яркие снимки из фотозоны, которую оборудовал фонд, и сувениры с символикой проекта, также созданные благотворителями.

Безвозмездное донорство помогает сохранять ресурсы клиники и направлять их на помощь детям. Чтобы поддерживать доноров, пациентов, врачей работу продолжат. В планах на будущее – содействовать в обновлении технологической базы отделения трансфузиологии ОДКБ.

Социальный проект "Я донор"(2024)|Фото: Благотворительный фонд "Дети России"

Компоненты, которые получают из донорской крови, ежедневно необходимы маленьким пациентам Центра детской онкологии и гематологии, а также пациенткам Областного перинатального центра. 10 доноров в день – такое количество добровольцев необходимо для закрытия потребностей клиники и своевременной медицинской помощи.

Теги: Рожков, донорство, проект, фонд


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