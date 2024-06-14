Путин: Никакого политического решения о штурме Киева в 2022 году не было

Владимир Путин заявил, что в 2022 году ВС РФ не собирались штурмовать Киев, рассуждения на эту тему являются домыслами.

"Наши соединения стояли у Киева. Были разные предложения у военного руководства, но никакого политического решения о штурме трехмиллионного города не было. Это была операция по принуждения киевского режима к миру", - сказал президент России на встрече с руководством МИД РФ.

"Мы отвели свои войска от Киева, поскольку на заверяли, что это – необходимое условия для достижения договоренностей в ходе переговоров. Но на следующий день киевское руководство устроило грязную провокацию в Буче, использовав ее в качестве оправдания отказа от договоренностей", - сказал Путин.