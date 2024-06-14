Путин – про замороженные на Западе российские резервы: "Воровство остается воровством"

Владимир Путин назвал "воровством" заморозку в западных странах российских валютных резервов. "Воровство останется воровством, несмотря на все крючкотворство. И не останется без наказания", - заявил президент России на встрече с руководством МИДа.

"Последствия украинского кризиса отзываются по всей планете. Это не конфликт двух государств или двух народов. Русские и украинцы нашли бы способ справедливо урегулировать любые вопросы и разногласия. События на Украине – прямой результат агрессивной политики Запада", - добавил президент.