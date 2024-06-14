14 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

Школьницу будут судить за обнаружение телефона на ОГЭ

В отношении выпускницы 9 класса рассмотрят административное дело в Тульской области. Она предстанет перед судом за то, что пронесла телефон на ОГЭ, сообщают местные СМИ со ссылкой на Управление судебного департамента по региону.
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Во время ОГЭ по биологии у нее выпал из кармана телефон. Организаторы удалили школьницу, а министерство образования Тульской области составило административный протокол, который направлен в суд.

Учитель истории и обществознания студии "Учимся вместе" Иннокентий Кресик возмущен не только жаждой расправы над школьницей, но и самим админпротоколом. Это очень серьезная процессуальная процедура. Есть ли про это что-то в положении про ОГЭ? Как он был составлен, как предъявлен, как подписан? Кто в пункте проведения экзамена взял на себя эту функцию? Соблюдены ли все процессуальные требования законодательства? Кто представлял интересы несовершеннолетней?

Школьницу будут судить по ч. 4 ст. 19.30 КоАП РФ "Нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса". При этом там говорится об умышленном искажении результатов ГИА и нарушении установленного законодательством порядка ее проведения, что вряд ли относится к данному случаю.

"Раздевание старшеклассниц, безумное психологическое давление, и вот теперь - суд. Может, эти ОГЭ и ЕГЭ сразу проводить в изоляторах и тюрьмах? Там обыскивать умеют профессионально", - пишет журналистка Анна Шафран.

Дело рассмотрят 25 июня в суде Суворовского района. Выпускнице грозит штраф до пяти тысяч рублей.

Теги: ОГЭ, телефон, экзамен, школа


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