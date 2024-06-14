Мэр Астрахани ушел в отставку

Глава Астрахани Олег Полумордвинов ушел со своего поста. В своем telegram-канале политик назвал это решение "важным и непростым для себя".

"Я принял важное и непростое для себя решение. Я вынужден оставить пост главы города. Я благодарен астраханцам за совместную работу и поддержку в делах и начинаниях", - пишет Полумордвинов.

Он поблагодарил команду муниципалитета, с которой ему посчастливилось работать – людей, настроенных на решение непростых задач, на помощь горожанам. Отдельное спасибо он сказал депутатам гордумы.

"Сделано многое и я искренне надеюсь, что дальше будет только лучше, и шаг за шагом, общими усилиями, Астрахань будет расцветать и становиться комфортнее для жизни", - пишет теперь уже бывший мэр.

Администрация Астрахани сообщает, что сегодня на заседании городской думы депутаты поддержали решение главы областного центра Олега Полумордвинова об отставке. Временно исполняющим обязанности главы Астрахани все 27 парламентариев, присутствовавшие на заседании, единогласно избрали Назара Кучерука. С декабря 2021 г. он был первым заместителем главы областного центра.