14 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

Рособрнадзор опроверг информацию о высоких баллах ЕГЭ за упоминание Путина

В Рособрнадзоре заявили, что упоминание президента РФ Владимира Путина в сочинении по русскому языку в рамках ЕГЭ не поднимает баллы за экзамен.

"Упоминание конкретных личностей или персоналий в обосновании своего отношения не дает никаких преимуществ участнику экзамена", - сказали РИА Новости в ведомстве.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов высказался о вставках в сочинение по русскому языку вымышленных цитат президента России Владимира Путина. По его мнению, школьники, которым пришла в голову такая идея, – молодцы, так как "тоже надо иметь мозги, чуйку политическую".

Теги: егэ, путин, рособрнадзор


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