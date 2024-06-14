Комитеты Госдумы поддержали законопроект о выдворении иностранцев полицией

Полиция может получить полномочия по принятию решений об административном выдворении за пределы России иностранцев. Такой законопроект рекомендовал палате принять в первом чтении комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству.

Он был внесен 27 апреля рядом депутатов и направлен на унификацию механизмов депортации и административного выдворения иностранных граждан и сосредоточение полномочий по их высылке у полиции. Сейчас депортацию могут также назначать суд, а исполнение осуществляют судебные приставы.

Комитет отмечает, что законопроект является мотивированным и обоснованным. Имеются небольшие замечания, но они могут быть исправлены во втором чтении. Комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками тоже поддержал законопроект. Также одобрило законопроект Правительство РФ, отметив необходимость его доработать ко второму чтению.

В 2023 году из России были выдворены или депортированы почти 110 тыс. незаконно находившихся мигрантов.