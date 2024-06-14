Пострадавшие в Горловке журналисты НТВ получат награды СКР

Из-за ситуации в Горловке, где в результате атаки украинского беспилотника пострадали сотрудники НТВ, возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".

Журналист Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин снимали репортаж об обстрелах вооруженными формированиями Украины мирных жителей. При атаке бесплиотника ВСУ журналисты пострадали, их госпитализировали. Кожина спасти не удалось.

"Профессиональный долг не позволял им оставаться в стороне. Они снова и снова отправлялись в зону вооруженного конфликта, чтобы объективно и правдиво информировать зрителей о происходящих событиях. По поручению председателя Следственного комитета России Валерий Кожин (посмертно) и Алексей Ивлиев будут представлены к ведомственным наградам", - говорится в сообщении в telegram-канале СКР.

Напомним, пострадавшие журналисты НТВ Алексей Ивлиев и Валерий Кожин были госпитализированы в больницу №2 Горловки. После ранения они впали в кому.

"Ко мне привезли [журналистов], они тяжеленные. Они – в коме, не говорящие, не могу сказать [что с ними случилось], они – в операционной. У них – травматическая ампутация, открытая черепно-мозговая", - сообщила ранее главный врач городской больницы №2 Горловки Нелля Якуненко.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, какие травмы получили Ивлиев и Кожин.

"Оба получили минно-взрывные травмы, врачи делают все возможное для стабилизации их состояния", - сообщил Пушилин.

Кожин в итоге умер.