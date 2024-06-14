Армения будет участвовать в швейцарской конференции по Украине

Армения намерена принять участие в мирной конференции по украинскому конфликту, которая стартует 15 июня в Швейцарии. Страну представит секретарь совета безопасности Армен Григорян.

Ранее власти Швейцарии заявляли, что в конференции примут участие представители 90 стран и международных организаций.

Россия не была приглашена на конференцию, МИД РФ заявлял, что не стал бы участвовать в мероприятии, даже в случае получения приглашения, поскольку организаторы намерены рассматривать только план урегулирования, предлагаемый Киевом. Правда, выяснилось, что в коммюнике по итогам саммита будут поддержаны только три из десяти пунктов "плана Зеленского".