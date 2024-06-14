Песков: Выступление Путина в МИД РФ не носит экстренный характер

Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время выступит в МИД, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что мероприятие не носит экстренный характер, просто его не анонсировали.

Помощник президента Юрий Ушаков заявил о планирующейся встрече Путина с руководством МИД. "Всё будем обсуждать. Украину. Все главные вопросы", - сказал он Shot.

По информации издания, на мероприятие приглашено около 100 журналистов, в том числе — из недружественных стран — те, кого ранее не приглашали.