Игорь Бабушкин вручил медикам почетные награды в честь профессионального праздника

Торжественная церемония прошла в преддверии Дня медицинского работника в Астраханской филармонии. Специалистов отрасли поздравил глава региона Игорь Бабушкин. Он отметил, что быть врачом — это особое призвание, умение сопереживать и заботиться о людях.

В организациях здравоохранения Астраханской области трудятся более 20 тысяч человек — это врачи, медсестры и медбратья, сотрудники скорой помощи и санитарной авиации, лаборанты, фельдшеры.

Губернатор подчеркнул, что важный результат их работы — снижение уровня смертности и рост продолжительности жизни в регионе. Сейчас этот показатель составляет более 72 лет.

Также Игорь Бабушкин сообщил, что в прошлом году 86 медиков устроились в сельские медучреждения по программе «Земский доктор» и получили единовременные выплаты от 500 тысяч до 1,5 миллионов рублей.

«Мы многое делаем для развития системы здравоохранения. Ремонтируем больницы и поликлиники, строим ФАПы в сельских районах, закупаем современное лечебное и диагностическое оборудование. Будем и дальше стараться, чтобы вам было комфортно работать, а все ваши пациенты получали качественную и доступную медпомощь», — сказал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.