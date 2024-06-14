Суд взыскал компенсацию морального вреда за гибель пермяка на "Булгарии"

Кировский районный суд Перми взыскал компенсацию морального вреда за гибель пермяка на дизель-электроходе "Булгарии" с "Российского классификационного общества", сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

С иском в суд обратились родители погибшего и его сестра. Сам пермяк работал на судне помощником рулевого. Вина причастных к крушению сотрудников организаций-ответчиков установлена вступившим в законную силу приговором суда. За компенсацией морального вреда истцы ранее не обращались в связи с продолжительным периодом восстановления от случившегося потрясения.

Авария дизельного электрохода "Булгария" и ее последствия были обусловлены не только несоблюдением правил безопасности движения и эксплуатации судна, но и совокупностью нарушений, каждое из которых во взаимодействии с другими способствовало наступлению трагедии. В числе таких нарушений - неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей должностными лицами контролирующих органов и учреждений, как при подготовке судна к плаванию, так и при его эксплуатации в навигацию 2011 года.

В пользу родителей погибшего взыскано по 1,4 млн руб. каждому, сестре погибшего - 500 тыс. руб., взыскав данные суммы в долевом отношении с работодателей виновных лиц.

Решение в законную силу не вступило.

Трагедия произошла 10 июля 2011 года в акватории Куйбышевского водохранилища. "Булгария" сильно накренилась на правый борт, вода стала поступать во внутренние помещения, и буквально за несколько минут судно затонуло. Сигнал бедствия команда подать не успела. В результате кораблекрушения погибли 122 человека. Спаслись только 79 пассажиров и членов экипажа.