Киркоров требует взыскать с Любы Успенской 10 миллионов рублей

Замоскворецкий районный суд Москвы начал рассматривать иск Филиппа Киркорова к певице Любови Успенской и блогеру Алене Жигаловой (блог "Алена, блин!". Речь идет об иске о защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскании компенсации морального вреда.

В исковом заявлении Филипп Киркоров просит признать порочащими честь, достоинство и деловую репутацию высказывания Успенской в выпуске блога "Любовь Успенская – война с Хайдаровым, обиды на Киркорова, молчание Дубцовой, предательство Наргиз".

Жигалову Киркоров просит обязать удалить выпуск из YouTube, "Дзена" и VK. С Успенской певец хочет взыскать 10 млн руб. материального ущерба и добиться опровержения.