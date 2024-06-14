14 Июня 2024
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Армия и ВПК Челябинская область
Фото: t.me/alexeytexlerofficial

Трудом и доблестью участвует Южный Урал в СВО

В обращении губернатора Челябинской области к Законодательному Собранию первой темой, которая прозвучала, стало участие региона и его жителей в специальной военной операции.

Обращение губернатора накануне слушали в том числе и военные, среди которых был и Герой России Альберт Зайнуллин. Все присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

Алексей Текслер подчеркнул, что с первых дней СВО регион обеспечивает защитников всем необходимым.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

«Наши отважные бойцы сегодня сражаются на передовой, защищая суверенитет нашей Родины. Воспитанные примером своих дедов и прадедов, как и в годы Великой Отечественной войны, они проявляют небывалый героизм, отстаивая наши национальные интересы», - сказал Алексей Текслер.

Плакат с советским и российским военными на выставке оружия и техники с СВО (Верхняя Пышма)(2024)|Фото: Накануне.RU

Глава региона, говоря об участии Южного Урала в СВО, напомнил также о вкладе области в Победу в Великой Отечественной войне, который был высоко оценен - трем южноуральским городам – Челябинску, Магнитогорску и Златоусту присвоено звание «Города трудовой доблести».

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Стоит отметить, что Челябинская область одна из первых в стране с начала СВО приняла областной закон о поддержке военнослужащих и их семей.

Среди региональных льгот действуют такие, как выплаты самим участникам СВО и их семьям; бесплатный отдых для детей и помощь в получении образования; специальные меры поддержки для пожилых родителей защитников.

С 2023 года участникам СВО из Челябинской области, отличившимся во время службы, предоставляется право на получение земельного участка, а уже с этого года они могут выбрать вместо участка получение денежной компенсации. Бесплатно газифицируются домовладения и многое другое.

Нашивка "Сила в правде"(2023)|Фото: Накануне.RU

В 2023 году в области заработал Единый центр поддержки и реабилитации участников СВО и их семей. С момента его открытия помощь оказана почти 9 тысячам обратившихся. На базе Центра с использованием передовых технологий идет всесторонняя реабилитация наших бойцов. Сегодня это один из лучших таких центров в стране.

«В области ведется масштабная работа по поддержке участников спецоперации и членов их семей. Предлагаю увеличить размер единовременной региональной выплаты при заключении контракта с Министерством обороны на 35 процентов, до 305 тысяч рублей», — заявил глава региона.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Эту инициативу поддержал и герой России Альберт Зайнуллин. Командир взвода, получивший в ходе тяжелых боев за Авдеевку, несколько ранений. Альберт Зайнуллин говорит, что регион оказывает очень ценную поддержку бойцам СВО.

"Сюда приезжаем – реабилитация, центр ветеранов СВО очень сильно помогает, фонд. Сам лично там бываю", – отмечает участник СВО, Герой России Альберт Зайнуллин.

Руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Челябинской области Галина Гаврилова, предложение губернатора позволит существенно усилить поддержку бойцов СВО.

«Уже год наш фонд помогает бойцам СВО и их семьям решать любые вопросы — это медицинская помощь, юридическая консультация, оформление документов. Координаторы всегда на связи с ветеранами, чтобы решать проблемы как можно быстрее. А дополнительная региональная выплата южноуральцам, заключившим контракт с Минобороны, нацелена на поддержку их семей, где ждут возвращения своих сыновей, мужей и братьев с победой», — считает Галина Гаврилова.

Помощь бойцам СВО, сражающимся на передовой, регулярно оказывают не только региональные власти, но и жители Южного Урала. Вместе с муниципалитетами, Общероссийским народным фронтом, общественными объединениями, предприятиями, депутатами всех уровней и активными гражданами собираются и отправляются грузы на передовую - экипировка, тепловизоры, квадрокоптеры и другое снаряжение, детские письма солдатам. Губернатор поблагодарил всех, кто включился в эту важную работу.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Еще один аспект вклада Челябинской области в общую победу напомнил губернатор - вместе с поддержкой армии регион помогает новым территориям. В 2022 году Челябинская область взяла шефство над городами Волноваха и Ясиноватая ДНР. Уже отправлено свыше 1 тысячи тонн гуманитарной помощи, машины, оборудование, средства реабилитации, лекарственные препараты и многое другое.

Силами Челябинской области восстановлено: 23 соцобъекта; 17 км дорог, в Волновахе восстановлен храм. Южноуральские медики и строители работают в Волновахе и Ясиноватой, будут помогать и в Авдеевке. Для детей из подшефных территорий и Белгородской области организовано оздоровление в загородных лагерях Южного Урала.

(2024)|Фото: t.me/alexeytexlerofficial

Завершая в своем обращении тему разнопланового участия региона в СВО, Алексей Текслер сказал: «И сегодня мы снова делом доказываем, что труд и доблесть – слова, с которыми по праву ассоциируется Челябинская область».

Теги: сво, алексей текслер, гуманитарная помощь, госпитали, реабилитация военнослужащих, помощь семьям участников сво


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